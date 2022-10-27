Арестович: ВСУ терпят поражение на Херсонском направлении
2022-10-27 00:28
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о боях на Херсоне.
По словам Алексея Арестовича, украинские подразделения ведут тяжелые бои с российскими частями на Херсонском направлении.
Арестович отметил, что при этом ситуация начинает складываться не в лучшую сторону для Вооруженных сил Украины.
"Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону", - пишет РИА Новости.
Также Арестович заявил о переброске под Херсон 6 дополнительных батальонно-тактических групп.
Опубликовано: Николай Скира
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