США больше не пытаются вести переговоры с Ираном по ядерной сделке
2022-10-27 00:29
Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент США не заинтересованы в возобновлении ядерной сделки с Ираном.
По его словам, Соединенные Штаты не требуют нового раунда переговоров или новых обсуждений условий сделки.
Кирби не привел никаких объяснений такой позиции американских властей.
Ранее в США говорили о том, что возобновление сделки маловероятно в связи с массовыми протестами в Иране.
Опубликовано: Светлана Репина
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