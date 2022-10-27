США больше не пытаются вести переговоры с Ираном по ядерной сделке

2022-10-27 00:29

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент США не заинтересованы в возобновлении ядерной сделки с Ираном.

По его словам, Соединенные Штаты не требуют нового раунда переговоров или новых обсуждений условий сделки. 

Кирби не привел никаких объяснений такой позиции американских властей.

Ранее в США говорили о том, что возобновление сделки маловероятно в связи с массовыми протестами в Иране.

Опубликовано: Светлана Репина