Кирби: США пока не хотят вести переговоры с Ираном по ядерной сделке
2022-10-27 00:35
Советник Байдена по нацбезопасности США Джон Кирби утверждает, что Вашингтон не хочет обсуждать ядерную сделку с Ираном.
27 октября представитель американского Белого дома Джон Кирби публично заявил, что в настоящий момент Соединённые Штаты не намерены настаивать на возобновлении переговоров по ядерной сделке с правительством Ирана, однако это станет возможным в будущем.
Примечательно, что Джозеф Байден неоднократно утверждал о том, что США применят любые доступные средства для того, чтобы Тегеран не заполучил ядерное оружие.
На фоне этих заявлений в западных СМИ участились сообщения о том, что Вашингтон опасается усиления военного союза между Ираном, Россией и Китаем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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