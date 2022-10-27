Кирби: США пока не хотят вести переговоры с Ираном по ядерной сделке

Советник Байдена по нацбезопасности США Джон Кирби утверждает, что Вашингтон не хочет обсуждать ядерную сделку с Ираном.

27 октября представитель американского Белого дома Джон Кирби публично заявил, что в настоящий момент Соединённые Штаты не намерены настаивать на возобновлении переговоров по ядерной сделке с правительством Ирана, однако это станет возможным в будущем.

Примечательно, что Джозеф Байден неоднократно утверждал о том, что США применят любые доступные средства для того, чтобы Тегеран не заполучил ядерное оружие.

На фоне этих заявлений в западных СМИ участились сообщения о том, что Вашингтон опасается усиления военного союза между Ираном, Россией и Китаем.