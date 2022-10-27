Арестович рассказал о поражении ВСУ на Херсонском направлении
2022-10-27 00:35
Украинские войска начали терпеть поражение от российских подразделений под Херсоном.
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, как идут бои за Херсонскую область.
Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины начали проигрывать в сражениях с российскими частями.
"Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас", - заявил Арестович.
Также он рассказал, что из-за меняющейся обстановки украинское командование перебросило подкрепление.
Опубликовано: Николай Скира
«РИА Новости»: Киев создал «грязную бомбу» для взрыва над Чернобыльской АЭС
Как обрезать малину, чтобы получить хороший урожай
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
США подозревают Россию в оказании помощи Ирану по подавлению протестов
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО