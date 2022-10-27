Арестович рассказал о поражении ВСУ на Херсонском направлении

Украинские войска начали терпеть поражение от российских подразделений под Херсоном.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, как идут бои за Херсонскую область.

Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины начали проигрывать в сражениях с российскими частями.

"Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас", - заявил Арестович.

Также он рассказал, что из-за меняющейся обстановки украинское командование перебросило подкрепление.