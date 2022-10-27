Тиму Бертону неинтересна вселенная Marvel
2022-10-27 00:50
Режиссер Тим Бертон заявил, что не планирует снимать ничего в кинематографической вселенной Marvel.
По словам Бертона, он может иметь дело только с одной вселенной, и не может взаимодействовать ни с какими другими.
Бертон рассказал, что компания Disney несколько раз нанимала и увольняла его. Режиссер считает, что там не хотят работать с ним снова.
Свой ремейк «Дамбо» Бертон назвал в определенной степени автобиографичным. После этого кино он понял, что его время в Disney закончилось.
Опубликовано: Светлана Репина
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