Тиму Бертону неинтересна вселенная Marvel

Режиссер Тим Бертон заявил, что не планирует снимать ничего в кинематографической вселенной Marvel.

По словам Бертона, он может иметь дело только с одной вселенной, и не может взаимодействовать ни с какими другими.

Бертон рассказал, что компания Disney несколько раз нанимала и увольняла его. Режиссер считает, что там не хотят работать с ним снова.

Свой ремейк «Дамбо» Бертон назвал в определенной степени автобиографичным. После этого кино он понял, что его время в Disney закончилось.