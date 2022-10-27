Арестович: ситуация в Херсоне изменилась в неприятную для Киева сторону

Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что обстановка в Херсоне, который хотят захватить украинские войска, изменилась не в лучшую сторону для Киева.

Алексей Арестович дал интервью журналисту Марку Фейгину (признан иноагентом Минюстом России), где сообщил, что российские войска существенно нарастили свои силы на Херсонском направлении, создав Киеву большие трудности для наступления на город.

"...Меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело", - признался Арестович.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что четыре батальонных группы армии Украины пытались штурмовать Херсон с севера, однако их атаки были отбиты.