Боно извинился за загрузку альбома U2 всем пользователям iTunes

Боно принес извинения за то, что Apple загрузила альбом U2 «Songs Of Innocence» 2014 года на учетную запись каждого пользователя iTunes, назвав этот инцидент «чрезмерным преувеличением».

В отрывке из своих новых мемуаров «Сдаться: 40 песен, одна история», опубликованных в «Guardian Saturday», артист взял на себя ответственность за этот инцидент.

Многие пользователи iTunes клиенты обнаруживали альбом на своем телефоне без объяснения того, как они его получили.

Это вызвало возмущение пользователей, несмотря на то, что они смогли получить доступ к альбому бесплатно.