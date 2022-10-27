Белый дом: Россия не готовится к применению «грязной бомбы» в Украине
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия не демонстрировала признаков подготовки к использованию "грязной бомбы".
Ночью четверга советник Байдена Джон Кирби провёл брифинг в Белом доме, где публично заявил, что Вашингтон не наблюдает признаков подготовки к применению "грязной" ядерной бомбы на территории Украины со стороны России.
Днём ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что правительство США непозволительно несерьёзно относятся к предостережению Москвы о возможном применении "грязной бомбы" Киевом.
Вместе с тем информатор издания "РИА Новости" утверждает, что украинские эксперты уже завершили создание "грязной бомбы" из макета российской ракеты "Искандер-М", намереваясь начинить её ядерным материалом и взорвать над Чернобыльской АЭС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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