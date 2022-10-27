26-летняя девушка списывала головные боли на стресс, а это оказался рак мозга
26-летняя Санни Тукрал думала, что ее головные боли связаны со стрессом. То же самое относилось и к спутанности сознания.
У девушки умер дед, она рассталась с партнером и сильно переживала за свою учебу. Ей казалось, что из-за всего этого у нее болит голова.
Но боли становились все сильнее, и она обратилась в больницу. В течение 48 часов у нее диагностировали глиобластому 4 стадии , агрессивный и неизлечимый рак мозга, и сказали, что большинство людей с этим заболеванием живут всего пару лет.
Теперь, более пяти месяцев спустя, Тукрал превосходит ожидания врачей. Она поделилась своей историей с Insider, чтобы выступить за финансирование исследований рака мозга и призвать людей не принимать мрачный прогноз как судьбу.
Опубликовано: Светлана Репина
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