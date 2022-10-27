США подозревают Россию в оказании помощи Ирану по подавлению протестов
В Белом доме заявили о возможном участии России в подавлении протестов на территории Ирана.
27 октября глава пресс-службы американского Белого дома Карин Жан-Пьер публично заявила, что Вашингтон переживает о том, что Россия может оказывать информационную помощь правительству Ирана для подавления протестов в этой стране, связанных с гибелью активистки.
Также в Белом доме неоднократно утверждали, что Иран якобы передаёт собственные дроны-камикадзе России для их использования в спецоперации на территории Украины, однако эта информация никем не подтверждалась.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические связи между Киевом и Тегераном на фоне данных о том, что Иран мог оказывать военную помощь России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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США подозревают Россию в оказании помощи Ирану по подавлению протестов
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