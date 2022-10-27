Песочная терапия успешно борется с ожирением

Экспериментальный метод лечения этого заболевания предложили австралийские ученые.

Ученые из Университета Южной Австралии опубликовали свои научные изыскания в журнале Pharmaceutics.

В ходе исследований они выяснили, что пористые частицы кремнезема не позволяют всасываться в кровь углеводам и жирам.

Из очищенного песка были сконструированы искусственные частицы диоксида кремния со специально увеличенной площадью впитывающей поверхности.

Песочную терапию успешно прошли подопытные грызуны с ожирением, в пищу которых были добавлены частицы кремнезема.

И - о, чудо! - мыши похудели.

После мышей такое же лечение получали больные ожирением люди. Им в еду лечебный песок добавляли в качестве пищевой добавки.

Этот метод похудения зарекомендовал себя как абсолютно безопасный и эффективный.

Эффект песочной терапии заключается в следующем: пористые частицы впитывают углеводы и жиры, не позволяют им всасываться в кровь через стенки кишечника и подавляют активность пищеварительных ферментов.

Песок действует мягко, только в кишечнике, не затрагивая работы других систем и органов и не вызывая негативных последствий.

Главное требование к песочным частицам - это чтобы они имели поры шириной от 6 до 10 нанометров.

Ученые надеются, что этот метод лечения поможет справиться с ожирением многим людям из разных стран.