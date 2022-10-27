Кирби заявил о нежелании Путина садиться за стол переговоров с Зеленским

Американский политик Джон Кирби уверен, что Владимир Путин не желает мирных переговоров между Россией и Украиной.

27 октября представитель Белого дома Джон Кирби публично заявил, что по его мнению, в ближайшее время Владимир Путин не станет садиться за стол переговоров с Зеленским, поскольку не желает окончания военного конфликта путём дипломатии, однако это может случиться в будущем.

По словам Кирби, Вашингтон намеревается и далее оказывать всевозможную военную и финансовую помощь администрации Киева, чтобы Зеленский смог получить наилучшие условия для переговоров с Путиным, которые позволили бы завершить спецоперацию выгодно для Украины.