Кирби заявил о нежелании Путина садиться за стол переговоров с Зеленским
2022-10-27 01:06
Американский политик Джон Кирби уверен, что Владимир Путин не желает мирных переговоров между Россией и Украиной.
27 октября представитель Белого дома Джон Кирби публично заявил, что по его мнению, в ближайшее время Владимир Путин не станет садиться за стол переговоров с Зеленским, поскольку не желает окончания военного конфликта путём дипломатии, однако это может случиться в будущем.
По словам Кирби, Вашингтон намеревается и далее оказывать всевозможную военную и финансовую помощь администрации Киева, чтобы Зеленский смог получить наилучшие условия для переговоров с Путиным, которые позволили бы завершить спецоперацию выгодно для Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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