Диетолог Ребекка Стронг рассказала, как быстро похудеть
2022-10-27 01:09
Диетолог Ребекка Стронг утверждает, что для потери веса не сила воли, а привычки играют решающую роль.
Первая полезная привычка для быстрого похудения – четкий график приема пищи. Это помогает избегать перекусов и обуздать чувство голода.
Стронг советует есть больше морепродуктов, поскольку в них много белка и жирных кислот, которые надолго сохраняют чувство сытости.
Каждый день в рацион нужно включать три порции свежих овощей и фруктов, а часть животных белков заменить на растительные.
Вместо обычных зерновых продуктов следует выбирать цельнозерновые. Очень важно всегда есть осознанно, а не перед телевизором или компьютером.
Опубликовано: Светлана Репина
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