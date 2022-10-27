Байден: США ведут весь мир с помощью дипломатии и оружия Пентагона
2022-10-27 01:23
Президент США Джо Байден рассказал о намерениях Вашингтона управлять миром с помощью переговоров и вооружений.
В четверг президент Соединённых Штатов Джозеф Байден публично заявил, что его страна не свернёт с намеченного курса, намереваясь управлять миром при помощи дипломатических инструментов.
При этом Байден подчеркнул, что там, где США не будут справляться с помощью дипломатии, стране всегда придёт на помощь оружие американского Пентагона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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