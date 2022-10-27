Байден: США ведут весь мир с помощью дипломатии и оружия Пентагона

Президент США Джо Байден рассказал о намерениях Вашингтона управлять миром с помощью переговоров и вооружений.

В четверг президент Соединённых Штатов Джозеф Байден публично заявил, что его страна не свернёт с намеченного курса, намереваясь управлять миром при помощи дипломатических инструментов.

При этом Байден подчеркнул, что там, где США не будут справляться с помощью дипломатии, стране всегда придёт на помощь оружие американского Пентагона.