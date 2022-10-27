Ученые назвали орган, который может работать больше ста лет
Об удивительном органе заявили хирурги-трансплантологи из США. И это не мозг.
Речь идет о печени пожилых людей.
В ходе создания базы потенциальных доноров специалисты Медцентра Техасского университета заметили, что печень старожилов способна функционировать 100 и даже более лет.
Исследователи проанализировали данные 253 тысяч операций по пересадке печени с 1990 по 2022 годы.
"Возраст" 25 пересаженных органов (если сложить время их жизни в предыдущем теле и после пересадки) в целом составил 100 и больше лет.
В среднем возраст пожилых доноров печени составлял 85 лет. Это были люди с очень хорошим здоровьем, которые редко болели сахарным диабетом и инфекционными заболеваниями.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что печень пожилых людей действительно является органом-"долгожителем".
Это открытие поможет расширить базу потенциальных доноров, включив в нее людей преклонного возраста.
Опубликовано: Наталья Павлова
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