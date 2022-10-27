Ученые назвали орган, который может работать больше ста лет

Об удивительном органе заявили хирурги-трансплантологи из США. И это не мозг.

Речь идет о печени пожилых людей.

В ходе создания базы потенциальных доноров специалисты Медцентра Техасского университета заметили, что печень старожилов способна функционировать 100 и даже более лет.

Исследователи проанализировали данные 253 тысяч операций по пересадке печени с 1990 по 2022 годы.

"Возраст" 25 пересаженных органов (если сложить время их жизни в предыдущем теле и после пересадки) в целом составил 100 и больше лет.

В среднем возраст пожилых доноров печени составлял 85 лет. Это были люди с очень хорошим здоровьем, которые редко болели сахарным диабетом и инфекционными заболеваниями.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что печень пожилых людей действительно является органом-"долгожителем".

Это открытие поможет расширить базу потенциальных доноров, включив в нее людей преклонного возраста.