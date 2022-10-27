Пригожин заявил об отсутствии конфликта между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ
2022-10-27 01:37
Бизнесмен Евгений Пригожин уверяет, что между администрацией ЧВК "Вагнер" и Министерством обороны России нет конфликта.
Ночью 27 октября издание "Московский комсомолец" получило ответ от пресс-службы компании "Конкорд", принадлежащей близкому к Владимиру Путину предпринимателю Евгению Пригожину.
Журналист "МК" пони поинтересовался о том, существует ли некий конфликт между группой "Вагнера" и Министерством обороны России, на что пригожин ответил отрицательно.
По данным Евгения Пригожина, информацию о мнимом противостоянии между ЧВК "Вагнера" и Минобороны РФ распространяют западные СМИ, однако в действительности в России нет раскола среди представителей силового блока.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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