Бизнесмен Евгений Пригожин уверяет, что между администрацией ЧВК "Вагнер" и Министерством обороны России нет конфликта.

Ночью 27 октября издание "Московский комсомолец" получило ответ от пресс-службы компании "Конкорд", принадлежащей близкому к Владимиру Путину предпринимателю Евгению Пригожину.

Журналист "МК" пони поинтересовался о том, существует ли некий конфликт между группой "Вагнера" и Министерством обороны России, на что пригожин ответил отрицательно.

По данным Евгения Пригожина, информацию о мнимом противостоянии между ЧВК "Вагнера" и Минобороны РФ распространяют западные СМИ, однако в действительности в России нет раскола среди представителей силового блока.