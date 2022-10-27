Анджелина Джоли вызвла переполох в колледже Спелмана, когда приехала навестить дочь Захару

Анджелина Джоли приехала в колледж Спелмана, чтобы навестить свою дочь Захару, которая учится там на первом курсе.

Учащихся и посетителей удивило, что кинозвезда просто прогуливалась со своей дочерью. Многие успели сфотографироваться с ней.

Летом Анджелина рассказывала, как она взволнована из-за переезда Захары в кампус колледжа.

Помимо Захары, у Джоли есть Мэддокс, 21 год, Пакс, 18 лет, Шайло, 16 лет, и близнецы Вивьен и Нокс, 14 лет.