Анджелина Джоли вызвла переполох в колледже Спелмана, когда приехала навестить дочь Захару
2022-10-27 02:00
Анджелина Джоли приехала в колледж Спелмана, чтобы навестить свою дочь Захару, которая учится там на первом курсе.
Учащихся и посетителей удивило, что кинозвезда просто прогуливалась со своей дочерью. Многие успели сфотографироваться с ней.
Летом Анджелина рассказывала, как она взволнована из-за переезда Захары в кампус колледжа.
Помимо Захары, у Джоли есть Мэддокс, 21 год, Пакс, 18 лет, Шайло, 16 лет, и близнецы Вивьен и Нокс, 14 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
Ксения Собчак шла пешком из Беларуси в Литву до погранпункта Видзы
В США осталось дизельного топлива на 25 дней
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
Компания Exxon нашла новые месторождения нефти в Гайане
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО