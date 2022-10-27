Politico: между Шольцем и Макроном «ледяные» отношения
2022-10-27 02:21
По информации издания Politico, между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем «ледяные» отношения.
Газета обращает внимание, что 26 октября они даже не стали проводить совместную пресс-конференцию после переговоров в Париже.
Сообщается, что Шольц спешно покинул Францию и направился в Афины. Однако помощники двух лидеров утверждают, что переговоры прошли хорошо.
Франция недовольна предстоящим визитом Шольца в Китай. Французская сторона предпочла бы подождать некоторое время после съезда Компартии и КНР и организовать совместную поездку Шольца и Макрона.
Опубликовано: Светлана Репина
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