Bloomberg: США признали болезненность отказа Европы от энергоносителей из РФ
Американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждает, что отказ европейских стран от российских энергоносителей не проходит безболезненно.
27 октября американская газета Bloomberg опубликовала интервью с сотрудником Госдепа США Энтони Блинкеном, который утверждает, что за девять месяцев страны-участники Европейского союза сделали больше для отказа от энергоносителей из России, чем за многие годы.
Блинкен признаёт, что отказ Евросоюза от поставок российских энергоносителей не проходит безболезненно, что видят в Вашингтоне и признают сами европейские лидеры.
Накануне глава отдела евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель рассказал, что с начала спецоперации в Украине страны Европы сократили импорт газа из России с сорока до семи процентов от общей доли закупаемого Брюсселем голубого топлива.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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