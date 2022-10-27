Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об окончании формирования штаба теробороны в регоине.

В четверг замещающий главу военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсонской области уже создан и действует штаб территориальной обороны, представленный правоохранительными органами и членами местного управления региона.

По словам Стремоусова, Херсонский штаб территориальный обороны возглавляет временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо, который был отравлен диверсантами армии Украины в середине лета, но уже выздоровел.

30 сентября Владимир Путин официально объявил о присоединении Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных республик к составу Российской Федерации по итогам местных референдумов.