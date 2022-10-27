Стремоусов: в Херсоне создан штаб территориальной обороны во главе с Сальдо
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об окончании формирования штаба теробороны в регоине.
В четверг замещающий главу военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсонской области уже создан и действует штаб территориальной обороны, представленный правоохранительными органами и членами местного управления региона.
По словам Стремоусова, Херсонский штаб территориальный обороны возглавляет временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо, который был отравлен диверсантами армии Украины в середине лета, но уже выздоровел.
30 сентября Владимир Путин официально объявил о присоединении Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных республик к составу Российской Федерации по итогам местных референдумов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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