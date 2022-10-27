«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на шиитский храм в Иране

15 человек были убиты в среду (26 октября) в южном городе Шираз в результате нападения на главную шиитскую мусульманскую святыню на юге Ирана, ответственность за которую взяла на себя джихадистская группировка «Исламское государство» (ИГ).

Президент Эбрагим Раиси обвинил в заявлении «врагов Ирана», которые стремятся «расколоть сплоченные ряды нации (...) насилием и террором», и пообещал жесткий ответ со стороны сил безопасности.

Нападение, одно из самых смертоносных за последние годы в Иране, было совершено «во время вечерней молитвы» в мавзолее Шахчерах, сообщил государственному телевидению местный губернатор Мохаммад-Хади Имания. По его словам, боевики «расстреливали правоверных вслепую», в самом важном святилище на юге Ирана, где находится гробница Ахмада, брата одного из самых почитаемых деятелей шиизма имама Резы, умершего в 818 году.

«К этому теракту причастен только один террорист», — заявил глава местного судебного органа Казем Муссави по телевидению, которое сообщило «по меньшей мере о 15 погибших и 19 раненых». Исполнитель, «связанный с такфиристскими группами, был арестован», добавили на телевидении, имея в виду джихадистские, радикальные суннитские, исламистские группы. Телевидение сообщило, что «силовики ранили нападавшего, который в настоящее время проходит лечение в больнице».

Согласно пропагандистскому изданию ИГ, член суннитской джихадистской группы открыл огонь по верующим в храме Шахчераг, «убив по меньшей мере 20 шиитов и ранив еще десятки».

Свидетель сообщил официальному иранскому информационному агентству «Ирна», что «слышал крики женщин во время призыва к вечерней молитве», добавив, что нападавший начал стрельбу, как только вошел в святыню.