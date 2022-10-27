Вашингтон обвиняет Москву в том, что она консультирует Иран, как подавить протесты

Соединенные Штаты считают, что Россия может консультировать Иран, как подавить протесты, вспыхнувшие в стране после смерти молодой женщины в сентябре.

«Мы обеспокоены тем, что Москва может посоветовать Ирану, как лучше всего справиться с протестами, основываясь на долгом опыте российских репрессий», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер Рок.

«Мы знаем, что они могут подумать о какой-то форме поддержки способности Ирана расправиться с протестующими», — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы видим признаки того, что они могут рассмотреть это», — добавил он без дальнейших подробностей. «Посмотрим, что будет», — добавил он и продолжил: «Но это еще один пример продолжающегося сотрудничества России и Ирана, направленного не только на нарушение человеческих и гражданских прав иранцев, но и на угрозу жизни украинцев».

Белый дом на прошлой неделе обвинил Иран в помощи российским военным в Крыму.

«Наше послание Ирану предельно ясно: прекратите убивать своих людей и прекратите посылать в Россию оружие для убийства украинцев», — заявила Карин Жан-Пьер.

Иран сотрясает беспрецедентный за несколько лет народный протест после гибели 16 сентября 22-летней молодой женщины Махсы Амини, скончавшейся после ареста полицией нравов.