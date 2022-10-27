Илон Маск переименовывает себя в «Chief Twit» и снимает ролик с раковиной на руках в штаб-квартире Twitter

В среду Илон Маск загрузил видео, где он находится в помещении Twitter, которое он должен завершить к пятнице, и переименовал себя в «Шеф-повар Твит» в этой социальной сети.

В короткометражке вспыльчивый предприниматель приходит на прием в штаб-квартиру компании с раковиной в руках, веселый.

Таким образом, он обыгрывает слово «раковина» (умывальник), использованное в американском выражении, которое он разместил в сообщении, сопровождающем видео.

«Я иду в штаб-квартиру Twitter — дам вам впитать информацию! Пусть она впитается» на английском языке, написал он в своем аккаунте.

Чтобы прекратить, по его просьбе, судебный процесс между ним и лидерами группы Blue Bird, судья штата Делавэр, ведущий дело, дал Илону Маску время до пятницы, чтобы завершить поглощение.