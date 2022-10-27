Блинкен заявил, что Пекин отвергает статус-кво на Тайване

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду (26 октября), что Китай отвергает статус-кво на Тайване, повторив анализ Вашингтона о том, что Пекин намерен ускорить сроки воссоединения.

Высказывания главы американской дипломатии прозвучали после того, как Си Цзиньпин получил третий срок на съезде Коммунистической партии (КПК), укрепив свой статус самого влиятельного китайского лидера со времен Мао Цзэ-дуна. Это вызвало опасения на Тайване, что Китай удвоит свои усилия, чтобы «выиграть дело», заявил в среду тайваньский министр иностранных дел Джозеф Ву в парламенте Тайбэя.

Блинкен напомнил, что статус-кво — при котором Соединенные Штаты признают только один Китай, но предоставляют острову оружие для его защиты — должен был «обеспечить отсутствие конфликта между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня». Он сообщил Bloomberg News, «что изменилось решение правительства в Пекине о том, что статус-кво больше не является приемлемым, что они хотят двигаться дальше и ускорить процесс» воссоединения. Он также подчеркнул, что Китай решил «усложнить жизнь на Тайване в надежде, что это ускорит воссоединение».

Давление Китая на Тайвань «должно беспокоить не только Соединенные Штаты, но и все страны региона и всего мира», — сказал Энтони Блинкен, сославшись, например, на растущий вес Тайваня в производстве чипов. «Если бы это производство по какой-либо причине было нарушено, это имело бы серьезные последствия для мировой экономики», — предупредил он.

Китай считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории.