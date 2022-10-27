Allianz Trade предупреждает, что в следующем году во всем мире возрастет число банкротств корпораций

Неудачи в бизнесе резко возрастут в следующем году в международном масштабе после того, как они резко упали во время пандемии, прогнозирует страховая компания Allianz Trade в исследовании, опубликованном в четверг, 27 октября.

«После двух лет спада мы ожидаем общего ускорения банкротств бизнеса», — сообщает страховая компания в исследовании, озаглавленном «Бизнес-риск вернулся».

В глобальном масштабе ожидается увеличение числа банкротств примерно на 19% в 2023 году по сравнению с +10% в 2022 году. Они «уже стали реальностью», отмечает организация, которая подчеркивает двузначное число банкротств в Индии, Австралии, Канаде, Турции и Австрии в первой половине 2022 года. Повышение процентных ставок и повышение заработной платы из-за инфляции являются двумя факторами, объясняющими усугубление трудностей компаний, в частности, в строительном, транспортном, телекоммуникационном и текстильном секторах.

Рост неплатежеспособности стал более заметен, так как во время пандемии данные находились на искусственно заниженном уровне из-за финансовой помощи.

Во Франции коллективные разбирательства, открытые в арбитражных судах в период с 1 июля по 30 сентября, увеличились на 69% по сравнению с летом 2021 года, по данным фирмы Altarès, отметившей резкий рост неплатежей этим летом.

Allianz Trade прогнозирует увеличение числа неплатежеспособности на территории Франции в следующем году на 29%, что превысит допандемический уровень.