Борис Джонсон надеется собрать миллионы, чтобы помочь восстановить Украину
Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации, чтобы помочь поддержать Украину и восстановить разрушенную войной страну, поскольку он стремится построить новую карьеру.
Бывший премьер-министр открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется основать новый фонд, который, по словам его друзей, может собрать миллионы на восстановление разрушенной войной страны.
Один друг мистера Джонсона, знакомый с планами, описал их как “план маршала для Украины”, добавив, что “Борис соберет кучу денег” от частных лиц и организаций.
Джонсона многие в Украине считают героем, в его честь названы улицы за то, как он, будучи премьер-министром Великобритании, неустанно работал над созданием международной коалиции поддержки Киева в течение недель и месяцев после вторжения в феврале этого года.
Опубликовано: Силивончик Алина
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