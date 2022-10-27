Борис Джонсон надеется собрать миллионы, чтобы помочь восстановить Украину

Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации, чтобы помочь поддержать Украину и восстановить разрушенную войной страну, поскольку он стремится построить новую карьеру.

Бывший премьер-министр открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется основать новый фонд, который, по словам его друзей, может собрать миллионы на восстановление разрушенной войной страны.

Один друг мистера Джонсона, знакомый с планами, описал их как “план маршала для Украины”, добавив, что “Борис соберет кучу денег” от частных лиц и организаций.

Джонсона многие в Украине считают героем, в его честь названы улицы за то, как он, будучи премьер-министром Великобритании, неустанно работал над созданием международной коалиции поддержки Киева в течение недель и месяцев после вторжения в феврале этого года.