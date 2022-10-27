Тайский магнат-трансгендер купил конкурс «Мисс Вселенная»

Тайский медиа-магнат, трансгендерная женщина, купила компанию, которая проводит конкурсы красоты «Мисс Вселенная», за 20 миллионов долларов.

Энн Джакапонг Джакраджутатип — руководитель компании JKN Global Group, которая делает телешоу в Таиланде была готова потратить круглую сумму для приобретения конкурса.

В своем заявлении она сказала, что приобретение «Мисс Вселенная» стало «сильным стратегическим дополнением» к портфолио ее компании.

«Мы стремимся не только продолжить его (конкурса) наследие, предоставляя платформу для увлеченных людей из разных слоев общества, культур и традиций, но и развивать бренд для следующего поколения», — добавила она.

Отметим, что «Мисс Вселенная» принадлежала экс-президенту США Трампу с 1996 по 2015 год.

Бывший президент США продал компанию после того, как два телевизионных партнера заявили, что не будут транслировать конкурс, из-за комментариев Трампа о нелегальных иммигрантах во время его президентской кампании 2016 года.