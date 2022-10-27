Трое ультраправых активистов осуждены в США за попытку похитить губернатора Мичигана
Трое ультраправых активистов, обвиняемых в США в организации заговора с целью похищения губернатора штата Мичиган от Демократической партии, были признаны виновными в терроризме в среду, 27 октября.
Организаторы этого преступления были осуждены два месяца назад за «организацию похищения губернатора Гретхен Уитмер на фоне ограничений против COVID-19», которые она ввела в штате.
Уроженцам Мичигана Джозефу Моррисону, Полу Беллару и Питу Мьюзико из ультраправого ополчения «Хранители Росомахи», грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 20 000 долларов, заявил генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел в пресс-релизе. Вынесение приговора назначено на 15 декабря 2022 года.
«Сегодня трое подсудимых были осуждены за материальную поддержку терроризма, членство в банде и хранение оружия при совершении преступления с целью поддержки заговора и моего похищения и убийства», — сообщила демократ Гретхен Уитмер в Twitter.
Заговор с целью похищения губернатора, который, по словам офиса Даны Нессель, включал разжигание гражданской неприязни в Соединенных Штатах, вызвал национальный резонанс, когда он был раскрыт всего за несколько недель до президентских выборов 2020 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
Ксения Собчак шла пешком из Беларуси в Литву до погранпункта Видзы
Макрон собирается повысить пенсионный возраст во Франции
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
TotalEnergies объявил о росте прибыли в третьем квартале на 43%
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО