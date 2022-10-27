Трое ультраправых активистов осуждены в США за попытку похитить губернатора Мичигана

Трое ультраправых активистов, обвиняемых в США в организации заговора с целью похищения губернатора штата Мичиган от Демократической партии, были признаны виновными в терроризме в среду, 27 октября.

Организаторы этого преступления были осуждены два месяца назад за «организацию похищения губернатора Гретхен Уитмер на фоне ограничений против COVID-19», которые она ввела в штате.

Уроженцам Мичигана Джозефу Моррисону, Полу Беллару и Питу Мьюзико из ультраправого ополчения «Хранители Росомахи», грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 20 000 долларов, заявил генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел в пресс-релизе. Вынесение приговора назначено на 15 декабря 2022 года.

«Сегодня трое подсудимых были осуждены за материальную поддержку терроризма, членство в банде и хранение оружия при совершении преступления с целью поддержки заговора и моего похищения и убийства», — сообщила демократ Гретхен Уитмер в Twitter.

Заговор с целью похищения губернатора, который, по словам офиса Даны Нессель, включал разжигание гражданской неприязни в Соединенных Штатах, вызвал национальный резонанс, когда он был раскрыт всего за несколько недель до президентских выборов 2020 года.