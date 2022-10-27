Макрон собирается повысить пенсионный возраст во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, как можно скорее реализовать запланированное повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет.

Увеличение возраста выхода на пенсию для французов должно происходить постепенно с 20223 года до 2031 года, сообщил Макрон в интервью телеканалу France 2 в среду.

Чем дольше люди живут, тем дольше им необходимо работать. Обойти это невозможно, пояснил Макрон. Отсутствие реформы означало бы, что правительству придется сократить размер пенсий.

В то же время Макрон добавил, что готов обсуждать с профсоюзами планы повышения пенсионного возраста и вносить любые коррективы.

Большинство оппозиционных партий выступают против пенсионной реформы. В июне центристский альянс Макрона потерял большинство в парламенте на выборах. Это означает, что его правительство сталкивается с большими препятствиями при проведении новых проектов через Национальное собрание.