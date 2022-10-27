Shell увеличила прибыль в два раза, превзойдя все прежние прогнозы
Shell сообщила, что прибыль компании в третьем квартале удвоилась благодаря высоким ценам на нефть и газ.
Англо-голландский энергетический гигант заявил, что базовая прибыль достигла 9,5 млрд долларов в третьем квартале.
Это сопоставимо с 4,2 миллиарда долларов за тот же период прошлого года, хотя это замедление по сравнению со вторым кварталом, когда были объявлены рекордные цифры.
Война на Украине и последовавшие антироссийские санкции спровоцировали энергетический кризис и рост цен на нефть и газ, поскольку страны обязались снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Оптовые цены на нефть упали со 120 долларов за баррель в июне до 95 долларов в настоящее время.
Опубликовано: Тарас Медведев
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