Shell увеличила прибыль в два раза, превзойдя все прежние прогнозы

Shell сообщила, что прибыль компании в третьем квартале удвоилась благодаря высоким ценам на нефть и газ.

Англо-голландский энергетический гигант заявил, что базовая прибыль достигла 9,5 млрд долларов в третьем квартале.

Это сопоставимо с 4,2 миллиарда долларов за тот же период прошлого года, хотя это замедление по сравнению со вторым кварталом, когда были объявлены рекордные цифры.

Война на Украине и последовавшие антироссийские санкции спровоцировали энергетический кризис и рост цен на нефть и газ, поскольку страны обязались снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Оптовые цены на нефть упали со 120 долларов за баррель в июне до 95 долларов в настоящее время.