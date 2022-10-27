Президент Израиля объяснил отказ от передачи Украине вооружений их высокой секретностью

Президент Израиля Ицхак Герцог встал на защиту правительства после критики за то, что оно не оказывает достаточной поддержки Украине.

«Мы понимаем огромное горе и боль украинского народа», — сказал Герцог в интервью американской телекомпании CNN.

Есть оружие, которое вообще нельзя экспортировать, сообщил президент Израиля.

«Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать», - отметил он.

Президент Украины Зеленский неоднократно просил Израиль поставить оружие, прежде всего систему ПВО «Железный купол», чтобы исключить опасность российских воздушных атак с помощью иранских боевых беспилотников.