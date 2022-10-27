Президент Израиля объяснил отказ от передачи Украине вооружений их высокой секретностью
2022-10-27 10:59
Президент Израиля Ицхак Герцог встал на защиту правительства после критики за то, что оно не оказывает достаточной поддержки Украине.
«Мы понимаем огромное горе и боль украинского народа», — сказал Герцог в интервью американской телекомпании CNN.
Есть оружие, которое вообще нельзя экспортировать, сообщил президент Израиля.
«Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать», - отметил он.
Президент Украины Зеленский неоднократно просил Израиль поставить оружие, прежде всего систему ПВО «Железный купол», чтобы исключить опасность российских воздушных атак с помощью иранских боевых беспилотников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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