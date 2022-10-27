Австралия передаст Украине 30 бронемашин Bushmaster
Власти Австралии приняли решение об оказании Киеву военной помощи и передаче ВСУ 30 бронемашин Bushmaster, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба поблагодарил Австралию за новый пакет помощи.
«Я благодарен Австралии за новый пакет помощи, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию», – рассказал Дмитрий Кулеба.
Bushmaster уже известное в ВСУ бронесредство и активно используюстся на фронте с момента первых поставок. Также Австралия выделит ресурсы для помощи с обучением украинских военнослужащих управлению и тактике использования броненгруп.
Опубликовано: Тарас Медведев
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