Президент МОК высказался о создании фонда для беженцев и возможности проведения соревнований между российскими и украинскими спортсменами
2022-10-27 11:27
MARCA беседует с президентом Международного олимпийского комитета, который в пятницу получит награду принцессы Астурийской за вклад в спорт.
Президент МОК, заявил, что каждый должен иметь доступ к спорту без дискриминации.
Также Бах рассказал о создании фонда для беженцев и возможности проведения соревнований между российскими и украинскими спорстменами.
Отметив, что миссия олимпийского комитета - объединить всех спортсменов мира в мирном соревновании, даже если их страны находятся в состоянии войны.
Томас Бах, завтра выйдет на сцену театра Ховельянос в Овьедо, чтобы получить награду принцессы Астурийской за создание олимпийской команды беженцев и другие достижения в спорте.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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