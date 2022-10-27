Президент МОК высказался о создании фонда для беженцев и возможности проведения соревнований между российскими и украинскими спортсменами

MARCA беседует с президентом Международного олимпийского комитета, который в пятницу получит награду принцессы Астурийской за вклад в спорт.

Президент МОК, заявил, что каждый должен иметь доступ к спорту без дискриминации.

Также Бах рассказал о создании фонда для беженцев и возможности проведения соревнований между российскими и украинскими спорстменами.

Отметив, что миссия олимпийского комитета - объединить всех спортсменов мира в мирном соревновании, даже если их страны находятся в состоянии войны.

Томас Бах, завтра выйдет на сцену театра Ховельянос в Овьедо, чтобы получить награду принцессы Астурийской за создание олимпийской команды беженцев и другие достижения в спорте.