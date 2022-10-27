Fox News: администрация Байдена начала сажать в тюрьму за инакомыслие

На американском телеканале Fox News прозвучали сообщения о том, что при президентстве Джо Байдена граждан начали сажать в тюрьму и преследовать за «мыслепреступления».

Ведущий эфира Такер Карлсон заявил, что на заседании судов по делам сторонников экс-президента США Дональда Трампа, участвовавших в штурме Капитолия в январе прошлого года, государственный обвинитель открыто говорил о главном преступлении этих людей — они усомнились в итогах выборов президента.

Получается, что при Джо Байден американцев начали преследовать и сажать в тюрьмы за инакомыслие. Фактически, даже прокурор на заседаниях судов по сторонникам Трампа подтверждала, что обвиняемых судят по политическим мотивам, но фактически совершенных преступлений нет.

Карлсон привел в пример бывшую военнослужащую Сухопутных сил США Джессику Уоткинс, которую оставили под стражей на «неопределенный срок», так как она «придерживается экстремистских и допускающих насильственные действия взглядов». То есть, ее задержали не из-за действий, а просто потому что она «неудобно» подумала для американских властей.

Другой пример — студент из Лос-Анджелеса Кристиан Сикор, который посидел в кресле Майка Пенса 6 января 2021 года в Капитолии. Его осудили и теперь он сидит в тюрьме. Но обвинение не учитывало, что он штурмовал Капитолий, а только лишь то, что Сикор «придерживается экстремистских идей».