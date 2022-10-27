Отношения с Китаем важны для экономики Германии, считает глава BASF
В ходе дебатов о том, как вести себя с Китаем, руководитель химической группы BASF Мартин Брудермюллер предостерег от «нападок на Китай».
Группа обеспокоена тем, что происходит в политической сфере в Народной Республике, сказал Брудермюллер в среду, когда были представлены квартальные данные.
Но есть «реалии», которые необходимо учитывать: «У нас есть деловые отношения, которые важны для экономики Германии. У BASF чрезвычайно прибыльный бизнес в Китае».
Брудермюллер заверил, что BASF критически отнесся к своим инвестициям в Китай.
«Мы внимательно рассмотрели это с геополитической точки зрения, с точки зрения кибербезопасности и так далее». «Безусловно, риски есть», - сказал глава корпорации.
Но в целом китайский рынок — хорошая возможность для BASF, считают в группе компаний.
Опубликовано: Тарас Медведев
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