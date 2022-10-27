Индонезия запретила продажу лекарств в сиропе после того, как 99 детей умерли

Индонезия запретила продажу всех лекарств в сиропах, в связи с расследованием случаев смерти в этом году почти 100 детей, предупредив, что жидкости могут содержать ингредиенты, связанные со смертельными повреждениями почек.

Страна расследует 206 случаев повреждения почек, которые могут быть связаны с ингредиентами в жидких лекарствах.

Этот шаг был предпринят всего через несколько недель после того, как Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение по поводу четырех индийских сиропов от кашля, которые, по ее словам, потенциально связаны с острыми повреждениями почек и смертью 70 детей в Гамбии.

Индонезия заявила, что расследует 206 случаев острого повреждения почек (ОПП), в основном у детей в возрасте до пяти лет, и 99 случаев смерти, хотя и заявила, что реальное число случаев может быть выше.

