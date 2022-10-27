Кучера, знакомый лично с Зеленский, назвал его вечно недовольным Наполеоном
2022-10-27 12:13
Актер и ведущий Оскар Кучера сообщил, что знал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского лично. Актер назвал бывшего коллегу вечно недовольным всеми Наполеоном.
Актер Оскар Кучера был знаком с Владимиром Зеленским, который сейчас стоит во главе Украины.
Когда в ходе интервью корреспондент "КП" спросил о том, какой Зеленский человек, Кучера ответил, что он мрачный, себе на уме интроверт. Также Оскар считает, что у нынешнего президента Украины явный комплекс Наполеона.
Ведущий вспомнил, что когда познакомился с Зеленским, рассказывал жене, что коллега странный, а раньше казался общительным парнем. Он был вечно недовольный, но может быть милым.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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