Госдума приняла в первом чтении поправки об ужесточении закона о ЛГБТ-пропаганде
2022-10-27 12:15
Российские депутаты проголосовали в первом чтении в четверг, 27 октября, за ужесточение закона о пропаганде ЛГБТ, что является новым признаком усиления консервативной линии в стране.
«В ходе пленарного заседания депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — говорится в сообщении парламента на его сайте.
Соавтор проекта закона о полном запрете «ЛГБТ-пропаганды» в России депутат Александр Хинштейн отметил, что пока Госдума не планирует полный запрет гомосексуальности в России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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