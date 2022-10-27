Госдума приняла в первом чтении поправки об ужесточении закона о ЛГБТ-пропаганде

Российские депутаты проголосовали в первом чтении в четверг, 27 октября, за ужесточение закона о пропаганде ЛГБТ, что является новым признаком усиления консервативной линии в стране.

«В ходе пленарного заседания депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — говорится в сообщении парламента на его сайте.

Соавтор проекта закона о полном запрете «ЛГБТ-пропаганды» в России депутат Александр Хинштейн отметил, что пока Госдума не планирует полный запрет гомосексуальности в России.