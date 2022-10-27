Герцог: Израиль не может поставлять Украине ПВО из соображений безопасности

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Тель-Авив не может поставлять Киеву ПВО из соображений национальной безопасности.

27 октября президент Израиля Ицхак Герцог в своём интервью для американского телеканала CNN заявил, что Тель-Авив не намерен поставлять Киеву системы ПВО в рамках оказания военной помощи исходя из соображений собственной национальной безопасности.

Герцог пояснил, что в арсенале Израиля есть оружие, для которого нет экспортной версии из-за угрозы получения врагами еврейского государства некоторых секретов израильского вооружения.

Помимо прочего Ицхак Герцог добавил, что Израиль пытается оказывать помощь Украине везде, где может помочь.