Президент Ирана Раиси считает, что беспорядки прокладывают путь террористическим атакам
2022-10-27 12:19
Президент Ирана Эбрагим Раиси в четверг, 27 октября, заявил, что «беспорядки проложили путь к террористическим атакам» в республике.
«Намерение врага состоит в том, чтобы сорвать прогресс страны, и эти беспорядки прокладывают путь для террористических актов», — сказал он в прямом эфире гостелевидения.
Нападение на шиитскую святыню, в результате которого в среду погибло по меньшей мере 15 человек, произошло на фоне протестов в Иране после смерти Махсы Амини 16 сентября.
Ранее МИД Ирана заявил, что протесты в стран направляются и финансируются западными спецслужбами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Президент Ирана Раиси считает, что беспорядки прокладывают путь террористическим атакам
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