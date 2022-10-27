Президент Ирана Раиси считает, что беспорядки прокладывают путь террористическим атакам

Президент Ирана Эбрагим Раиси в четверг, 27 октября, заявил, что «беспорядки проложили путь к террористическим атакам» в республике.

«Намерение врага состоит в том, чтобы сорвать прогресс страны, и эти беспорядки прокладывают путь для террористических актов», — сказал он в прямом эфире гостелевидения.

Нападение на шиитскую святыню, в результате которого в среду погибло по меньшей мере 15 человек, произошло на фоне протестов в Иране после смерти Махсы Амини 16 сентября.

Ранее МИД Ирана заявил, что протесты в стран направляются и финансируются западными спецслужбами.

