Burger King начнет продажи вина в России

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King начнет эксперимент по продаже тихих и игристых вин в своих заведениях.

Burger King начнет эксперимент по продаже тихих и игристых вин в своих заведениях, об этом сообщает РБК.

В октябре 2022 года компания получила две лицензии на розничные продажи алкоголя.

Представитель российского Burger King заявил, что в начале 2023 года, во аэропорту Внуково сеть проведет эксперимент.

Посетителям будут предлагать «шампанское или вино».

На данный момент из акогольных напитков в меню Burger King есть только пиво компании «Балтика».