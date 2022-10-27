Burger King начнет продажи вина в России
2022-10-27 12:19
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King начнет эксперимент по продаже тихих и игристых вин в своих заведениях.
Burger King начнет эксперимент по продаже тихих и игристых вин в своих заведениях, об этом сообщает РБК.
В октябре 2022 года компания получила две лицензии на розничные продажи алкоголя.
Представитель российского Burger King заявил, что в начале 2023 года, во аэропорту Внуково сеть проведет эксперимент.
Посетителям будут предлагать «шампанское или вино».
На данный момент из акогольных напитков в меню Burger King есть только пиво компании «Балтика».
Опубликовано: Денис Карвацкий
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