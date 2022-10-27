Шольц: территориальные претензии Турции к Греции неприемлемы
Шольц назвал неприемлемыми территориальные претензии Турции к Греции и призвал к диалогу.
27 октября канцлер Германии Олаф Шольц в интервью греческой газете "Та Неа" заявил, что неприемлемо, чтобы один партнер по НАТО бросал вызов суверенитету другого и все территориальные претензии Турции к Греции и ее угрозы недопустимы.
Шольц подчеркнул, что правительство Германии считает, что открытые вопросы между двумя странами должны решаться путем диалога и на основе международного права.
Ранее сообщалось, что напряженность Греции с Турцией в Эгейском море усиливается, Анкара выступает с открытыми угрозами в адрес Греции, ставит под сомнение суверенитет греческих островов.
Опубликовано: Елена Калиновская
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
МИД Литвы сообщило, что не исключено внесение Собчак в черный список
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
В Баварии задержан оператор крупной наркоплатформы в даркнете
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО