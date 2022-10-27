Ученый записал голоса животных, которые считались немыми и предположил, что у них был первопредок 400 млн лет назад

Ученый из Цюрихского университета обнаружил, что 53 морских существа, которые раньше считались молчаливыми, на самом деле могут общаться.

Существа посылали сообщения все время, но люди никогда не думали слушать их, предполагает Габриэль Йоргевич-Коэн.

Он использовал микрофоны, чтобы записывать сообщения разных видов, в том числе черепах, о том, что они хотят спариться или вылупиться из яйца.

Полученные данные претендуют на то, чтобы переписать часть того, что мы знаем об эволюции.

Они предполагают, что все позвоночные, которые дышат через нос и используют звук для общения, произошли от одного предка 400 миллионов лет назад. Это сильное утверждение в эволюционной биологии, которое обсуждает, произошли ли живые существа от одного предка или от нескольких предков.

Г-н Йоргевич-Коэн, аспирант Цюрихского университета, Швейцария, начал свою работу с предположения, что морские животные могут общаться с помощью звука.

Он использовал звуковое и видеооборудование для записи 53 видов, содержащихся в неволе по всему миру, в том числе в Честерском зоопарке в Англии. Среди существ было 50 черепах, туатара, двоякодышащая рыба и червяк.

Считалось, что все эти животные были немыми, но г-н Йоргевич-Коэн предполагает, что их никто не слышал, потому что их звуки было трудно обнаружить.

«Мы знаем, когда птица поет. Вам не нужно, чтобы кто-то говорил вам, что это такое. Но некоторые из этих животных очень тихие или издают звук каждые два дня», — рассказал он BBC News.

Г-н Йоргевич-Коэн также предположил, что у людей есть предубеждение к существам, живущим на суше, и поэтому они игнорируют подводные виды.

Видео, записанное с животными, когда они издавали шум, позволило ему связать звук с соответствующим поведением — отличить от случайных звуков, которые не посылают сообщения.

«Морские черепахи будут петь внутри своего яйца, чтобы синхронизировать вылупление», — объяснил он: «Если они звонят изнутри, они все вместе выходят и, надеюсь, их не съедят».

Черепахи также издают звуки, указывающие на то, что они хотят спариться, сказал он, указывая на видео со звуками спаривания черепах, которые популярны в социальных сетях.

Г-н Йоргевич-Коэн также записал, как туатары издают звуки, охраняя свою территорию.

Затем он начал размышлять над тем, что дает это открытие в отношении эволюции издающих шум животных.

Окаменелости часто недостаточно рассказывают ученым о животных, живших миллионы лет назад, поэтому вместо этого они сравнивают поведение живых животных.

Используя метод, называемый филогенетическим анализом, г-н Йоргевич-Коэн проследил связь между шумящими животными.

Техника работает, сравнивая поведение видов и отображая их как генеалогическое древо. Если, например, человек и шимпанзе имеют одинаковое поведение, такое как создание шума, это предполагает, что общий предок также производил звук.

Он пришел к выводу, что вся акустическая коммуникация у позвоночных произошла от одного предка 400 миллионов лет назад в девонский период, когда большинство видов жили под водой.

