Samsung завершает квартал со значительным падением прибыли

Гигант электронной промышленности Samsung заработал значительно меньше в третьем квартале 2022 года, учитывая снижение спроса на микросхемы памяти и падение цен.

Профицит сократился на 23,6% в годовом исчислении до 9,39 трлн вон (около 6,6 млрд евро), сообщила южнокорейская компания в четверг.

В частности, на бизнес чипов повлияла вяялость рынка ПК и аналогичное падение спроса на мобильные устройства и телевизоры. Samsung Electronics является лидером рынка смартфонов, чипов памяти и телевизоров.

Согласно информации, продажи выросли на 3,8% до 76,78 трлн вон (53,8 млрд евро) в третьем квартале. Компания ожидает, что годовой объем продаж превысит предыдущий пик 2021 года.

Ввиду надвигающейся рецессии полупроводниковая промышленность уже ожидала снижения спроса на чипы памяти во второй половине года. Высокая инфляция ослабила потребительские настроения, что также сказалось на производителях чипов.

Доходы от этого направления бизнеса снизились, поскольку спрос на потребительские товары оставался слабым, а корректировка запасов клиентов превысила рыночные ожидания, говорится в заявлении Samsung. Операционная прибыль только полупроводникового подразделения упала почти на 50% до 5,12 трлн вон в период с июля по сентябрь. Однако, согласно собственным заявлениям, Samsung зафиксировала самые высокие продажи за квартал в сфере контрактного производства.

Азиатские производители чипов, такие как Samsung или ее местный конкурент SK Hynix, также ощущают на себе негативные последствия усилий правительства США по укреплению отечественной индустрии чипов, например, за счет субсидий, и блокированию расширения производства сложных полупроводников в Китае.