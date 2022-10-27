Бременские музыканты теперь появились и в Израиле

Символ ганзейского города Бременские музыканты теперь можно будет встретить и в израильском городе Хайфа.

Бронзовая статуя была открыта в четверг в портовом городе, расположенном более чем в 4000 километрах, председателем парламента Бремена Франком Имхоффом.

Фигура, которая не является копией оригинала, а представляет собой интерпретацию традиционного образа музыкантов, была разработана художником, живущим в Бремене. Работа финансировалась за счет пожертвований бременских компаний.

С 1988 года между Бремен и Хайфа - города-побратимы. С тех пор происходит регулярный студенческий обмен, но есть и сотрудничество, например, в сфере бизнеса и спорта.

Статуи городских музыкантов уже установлены в Гданьске (Польша), и Риге (Латвия), также городах-побратимах Бремена.