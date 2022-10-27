Песков опроверг передачу Путиным спецпослания для Зеленского через президента Гвинеи-Бисау
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало неправильно поняла российская пресса.
По словам Дмитрия Пескова, президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало имел ввиду то, что донес до президента Украины Владимира Зеленского позицию российского лидера Владимира Путина, а не передавал «каких-либо специфических посланий».
Ранее сообщалось, что Умару Сиссоку Эмбало на встрече с Владимиром Путиным сказал в перспективе пообщается с украинской стороной и донес позицию России по вопросу конфликта. СМИ прокомментировали это как спецпослание от Путина к Зеленскому, что не является верным.
Песков добавил, что Путин отмечает нежелание Украины вести переговоры и «отказ от уже согласованных договоренностей», которые были достигнуты в результате последней очной встречи в Турции.
Российский лидер добавил, что Москва всегда готова и открыта к переговорам с Киевом, если президент Украины Владимир Зеленский «созреет». Напомним, российско-украинские переговоры прерывались по инициативе Киева, а СНБО Украины выпустило обращение, согласно которому переговоры становятся невозможными.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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