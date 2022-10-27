Израиль и Ливан подписали соглашение о морской границе при посредничестве США

Израиль и Ливан официально одобрили историческое соглашение при посредничестве США, впервые устанавливающее их морскую границу.

Президент Ливана Мишель Аун подписал письмо в президентском дворце в четверг утром, которое будет передано официальным лицам США в самом южном пограничном пункте Ливана Накура позже в тот же день.

Ведущий ливанский переговорщик Элиас Бу Сааб заявил, что сделка, положившая конец давнему спору о морской границе в богатом газом Средиземном море, ознаменовала начало “новой эры”.

Правительство Израиля также ратифицировало соглашение в четверг, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Яира Лапида.