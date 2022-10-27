МИД РФ просит Запад повлиять на Украину для отказа от авантюры с «грязной бомбой»

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД РФ призывает Запад повлиять на Украину для отказа от авантюры с грязной бомбой.

В ходе брифинга российского МИД Захарова заявила, что западные страны должны повлиять на позицию официального Киева, который возможно хочет применить «грязную бомбу». Она напомнила, что министр обороны РФ звонил западным коллегам и предупреждал о такой вероятности.

Захарова призвала Запад предостеречь Киев и от других действий и шагов, которые сопряжены с ядерным шантажом или оружием массового поражения. По ее словам, цель таких действий — провокация и возложение дальнейшей ответственности на Россию за якобы применения оружия массового поражения.

Представитель МИД РФ добавила, что при возложении ответственности на Россию за применение оружия массового поражения, по всему миру начнется массовая антироссийская кампания.

Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему достоверно известно о планах Украины использовать для провокации «грязную бомбу». Глава МИД РФ Сергей Лавров позже сообщил, что Россия располагает информацией о подготовке провокации и «это не пустое подозрение».