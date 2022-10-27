Захарова дала комментарии по поводу ситуации с Собчак

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как относится к ситуации с Ксенией Собчак.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что думает о ситуацию с отъездом журналистки Ксении Собчак и уголовным делом о вымогательстве против ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

Захарова написала в своем Телеграм-канале, что не представляла, насколько "разоблачителька и борциня с лицемерием" лицемерна.

Захарова подчеркнула, что Собчак высмеивала тех, кто спрашивал ее о наличии у нее паспорта или вида на жительство в другой стране. Департамент госбезопасности Литвы утверждает, что у Ксении Анатольевны есть израильский паспорт.