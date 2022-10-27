Захрова: Зеленский планирует начать ядерное противостояние в мире

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о желании Владимира Зеленского начать ядерное противостояние в мире.

27 октября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга российского внешнеполитического ведомства заявила о том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский намерен начать полномасштабное ядерное противостояние в мире.

Захарова утверждает, что обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС в Энергодаре были первым шагом к осуществлению разработанного киевским режимом плана глобального ядерного конфликта, вторым шагом, по мнению российского дипломата, станет взрыв Украиной «грязной бомбы» над зоной отчуждения ЧАЭС.